Ющенко: Україна розрахувалась за газ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна розрахувалась за поставлений з початку року газ за період січень-лютий, і зараз проводяться розрахунки за березень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації, поширеної російськими ЗМІ про те, що Україна нібито не розраховується за поставлений газ.

«Що стосується стану розрахунків – за січень і лютий розрахунки проведені, мова йде по березню - зараз ідуть переговори двох сторін по сумах, по графіку, по процедурах», - сказав, зокрема, В.ЮЩЕНКО.

Він також повідомив, що з цього приводу зустрічався з керівництвом НАК «Нафтогаз України», і що йому доповідали про ті варіанти та способи розрахунку, над якими сьогодні працює НАК. «Я думаю, що треба дати певний час для того, щоб ми отримали по цьому питанню кінцеву відповідь», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними російської газети «Время новостей» від 14 квітня, ексклюзивний продавець імпортного газу Україні RosUkrEnergo з 10 квітня на 50% зменшив поставки газу в Україну.

За інформацією видання, «причиною обмеження послужили тотальні неплатежі з боку «Нафтогазу України».

Того ж дня “Нафтогаз” спростував інформацію про обмеження поставок газу в Україну.