Черкаські підприємці зобов'язані змінити вивіски на україномовні

Більше 150 черкаських підприємців будуть змушені змінити вивіски і таблички на своїх магазинах та офісах, написані іноземними мовами, на аналогічні україномовні.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ.

За його словами, такий результат рейду муніципальної інспекції Черкас по місту з метою наведення ладу з вивісками, написаними іноземними мовами. У разі, якщо протягом трьох днів вони не виконають приписів інспекторів, на підприємців будуть накладені штрафні санкції.

Як поінформував С.ОДАРИЧ, більшість підприємців почали відразу виправлятися, лише почувши про ініціативу міської влади.

За його словами, ці заходи не є утиском російської мови. Інспектори муніципальної інспекції виконують "Правила благоустрою міста Черкаси", затверджені депутатами Черкаської міськради. В цих правилах написано, "що усі вивіски, банери тощо мають бути виключно державною мовою".