Фондовий ринок Бразилії стрибнув завдяки олімпійському тріумфові

Фондовий ринок Бразилії підскочив 2 жовтня на тлі олімпійського тріумфу Ріо-де-Жанейро, який обіцяє країні багатомільярдні інвестиції в інфраструктуру й додатковий потік іноземних туристів. Основний бразильський індекс Bovespa зріс за підсумками торгів на 1,18% - до 61171,99 пункту, тоді як індекси інших провідних світових бірж дружно знизилися через макроекономіку.

Серед лідерів зростання на біржі в Сан-Паулу були авіакомпанії, девелопери та сталеливарні компанії - саме в цих секторах тепер очікується "олімпійський" бум.

Бразилія планує інвестувати в проекти, пов`язані з Олімпіадою, 11 млрд дол. - більше, ніж попередні "господарі" ігор. За оцінками місцевих експертів, надходження від Олімпіади-2016 в бразильську економіку складуть з урахуванням мультиплікативного ефекту понад 50 млрд дол. до 2027 р.

Ріо-де-Жанейро був обраний столицею літньої Олімпіади-2016 за підсумками голосування МОК напередодні ввечері. У фінальному турі Ріо набрав 66 голосів проти 32 голосів Мадрида. Чикаго вилетів у першому раунді, а Токіо - в другому.

РосБізнесКонсалтинг