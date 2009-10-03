До Києва прибуває делегація Константинопольського патріархату

Священний синод Константинопольського патріархату ухвалив рішення створити спеціальну комісію, яка сьогодні прибуде до Києва для "детального вивчення церковної ситуації в Україні".

Як повідомляв УНІАН, 4-5 жовтня представники Константинопольського патріархату зустрінуться з предстоятелем Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) митрополитом Київським і всієї України МЕФОДІЄМ. Це рішення стало реакцією на лист Священного синоду УАПЦ Вселенському патріарху ВАРФОЛОМІЮ з проханням прийняти УАПЦ до складу Вселенського (Константинопольського) патріархату на правах автономії.

В Українській Православній церкві Київського патріархату (УПЦ КП) задоволені, що Вселенський патріархат не припиняє докладати зусиль щодо налагодження церковного миру в Україні. "Делегації Вселенського патріархату вже неодноразово приїжджали до України, так само як і делегації українських церков їздили до Константинополя, поки це ні до чого не призвело. Однак ми раді, що Константинополь не припиняє докладати зусиль щодо налагодження церковного миру в нашій країні", - сказав глава інформаційно-видавничого відділу УПЦ КП єпископ ЄВСТРАТІЙ.

В Українській Православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) вітають візит делегації з Константинополя. "Переговори - це добре. Проте ми залишаємося на позиції, що будь-яке рішення щодо України не може ухвалюватися одноосібно Вселенським патріархом без узгодження з Російською Православною церквою", - відзначив прес-секретар голови УПЦ МП митрополита ВОЛОДИМИРА протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО.

Попередній візит делегації Константинопольського патріархату до Києва відбувся влітку минулого року з нагоди 1020-річчя Хрещення Русі на запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Тоді делегацію очолив Патріарх Константинопольський і Нового Риму ВАРФОЛОМІЙ.