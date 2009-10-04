Суховантаж з українським екіпажем зіткнувся з грецьким судном

11:21, 04 жовтня 2009
Суспільство
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Трагедія в Егейському морі

Невелике грецьке вантажне судно затонуло в ніч на неділю в Егейському морі після зіткнення із суховантажем із українським екіпажем на борту.

Про це повідомила РІА «Новости» представник Міністерства торгового флоту Греції.

"Вантажне судно "Капітан Міхаліс" із командою з дев`яти осіб затонуло після того, як зіткнулося недалеко від острова Аморгос із суховантажем "Сантана" під прапором Мальти з екіпажем із 20 українських громадян", - сказала співрозмовниця агентства.

За її словами, в ході рятувальної операції з моря було піднято вісім членів грецького екіпажу й тіло ще одного моряка.

Серед українського екіпажу "Сантани" постраждалих немає. Судно ведуть на острів Сірос, де буде проведено дізнання щодо події.

 

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