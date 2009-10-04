США запропонували створити фінансову «четвірку»

Американська адміністрація завершила роботу над планом зі створення фінансової G4.

До цього «елітного світового фінансового клубу» пропонується включити США, Японію, Китай і країни ЄС, які входять у зону євро, передає «Газета.ру».

Завдання нової структури – координувати дії провідних фінансових держав щодо валютної та монетарної політики.

«Фактично, йдеться про створення президії G20», - заявив представник британського Міністерства фінансів.

Велика Британія вже висловилася проти створення G4, оскільки країна не є членом зони євро.