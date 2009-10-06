Антимонопольному комітетові потрібні права МВС

Для підвищення ефективності діяльності Антимонопольного комітету України (АМКУ) необхідно на законодавчому рівні надати комітету статус правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу, присвяченого обговоренню проекту концепції розвитку АМК, розробленого комітетом, заявив в.о. голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

На його думку, надання такого статусу дозволить комітету підвищити ефективність в розслідуванні порушень антимонопольного законодавства.

«Без статусу правоохоронних органів нам дуже складно здійснювати збір доказів під час розслідувань», - зазначив, зокрема, О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Крім того, він вважає за необхідне введення кримінальної відповідальності за найбільш суспільно небезпечні антиконкурентні узгоджені дії суб`єктів господарювання шляхом внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України.

Водночас голова ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Оксана ПРОДАН не вважає надання АМК статусу правоохоронних органів виправданим.

«Нам би цього не хотілося. Краще створити спеціальні підрозділи з боротьби з порушеннями антимонопольного законодавства в структурі МВС і СБУ», - вважає вона.

У свою чергу, перший заступник голови комітету ВР з питань економічної політики, народний депутат Сергій ОСИКА позитивно оцінив ініціативу АМКУ.

«Співробітники АМК сьогодні не можуть навіть здійснювати виїмку документів під час розслідувань», - зазначив С.ОСИКА і додав: «Нам не варто боятися ще одного правоохоронного органу. У США їх 32. Якщо ж ми боїмося корумпованості правоохоронців, тоді доведеться забороняти їх всі».

Довідка УНІАН. Антимонопольний комітет України є державним органом зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції в підприємницькій діяльності. Діяльність АМКУ як колегіального органу почалася після ухвалення 26 листопада 1993 року Закону України "Про Антимонопольний комітет України" і призначення в грудні першого складу Комітету з дев`яти державних уповноважених. У 1994-1995 рр. було відкрито територіальні відділення АМКУ у всіх областях, містах Києві та Севастополі.

Особливості спеціального статусу АМКУ полягають, зокрема, в особливому порядку призначення і звільнення голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених, голів територіальних відділень, в спеціальних процесуальних принципах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів.