Чи є майбутнє у НАК "Нафтогаз України"?

10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Чи є майбутнє у НАК "Нафтогаз України?". Учасники: Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, кандидат технічних наук, член Київського міжнародного енергетичного клубу Іван Діяк, експерт з енергетики, президент Київського міжнародного енергетичного клубу , екс-голова «Укртранснафта» Олександр Тодійчук, президент Української нафтогазової академії , екс-керівник "Укргазпрому" Богдан Клюк. Вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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