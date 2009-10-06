Чи є майбутнє у НАК "Нафтогаз України"?
17:37, 06 жовтня 2009Суспільство
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10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Чи є майбутнє у НАК "Нафтогаз України?".
Учасники: Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, кандидат технічних наук, член Київського міжнародного енергетичного клубу Іван Діяк, експерт з енергетики, президент Київського міжнародного енергетичного клубу , екс-голова «Укртранснафта» Олександр Тодійчук, президент Української нафтогазової академії , екс-керівник "Укргазпрому" Богдан Клюк.
Вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
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