Чи є майбутнє у НАК "Нафтогаз України"?

17:37, 06 жовтня 2009
Суспільство
788 0

10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Чи є майбутнє у НАК "Нафтогаз України?".

Учасники: Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський,  кандидат технічних наук, член Київського міжнародного енергетичного клубу Іван Діяк,  експерт з енергетики, президент Київського міжнародного енергетичного клубу , екс-голова «Укртранснафта» Олександр Тодійчук, президент Української нафтогазової академії , екс-керівник "Укргазпрому" Богдан Клюк.

Вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter