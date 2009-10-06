"Ми кажемо нафта - маємо на увазі долар"

Чиновники країн Перської затоки і Росії спростували факт проведення переговорів про можливу відмову від доларових розрахунків за нафту, повідомляє Reuters.

Зокрема, про це заявили президент Центробанку Саудівської Аравії Мухаммад аль-ЯССЕР і заступник міністра фінансів Росії Дмитро ПАНКІН.

Раніше газета The Independent написала, що країни Перської затоки, а також Китай, Росія, Японія і Франція почали розробку плану відмови від ведення розрахунків за нафту в доларах. М.аль-ЯССЕР назвав статтю, опубліковану газетою, "цілковито неправильною".

За даними газети, міністри фінансів і президенти центральних банків країн, зайнятих у переговорах, мають намір прив`язати вартість нафти до корзини валют, куди мають увійти японська єна, китайський юань, золото, можливо, рубль, а також єдина для Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту і Катару валюта, створення якої ще тільки планується.

Згідно з планами нафтовидобувних держав, відмова від долара має відбутися до 2018 року. За даними The Independent, остаточний склад корзини валют, на основі якої розраховуватиметься вартість нафти, поки не затверджений. Зацікавленість у відмові від доларових розрахунків також висловили Бразилія і Індія.

Публікація статті The Independent викликала обвал вартості долара на світовому валютному ринку. Як зазначає Reuters, до публікації матеріалу євро торгувався на рівні 1,4662 долара, але згодом подорожчав до 1,4749 долара.

Зменшення вартості долара традиційно позначилося і на цінах на нафту. Так, вартість нафти марки WTI з постачанням у листопаді на товарно-сировинній біржі NYMEX сьогодні виросла на 60 центів - до 71,01 долара за баррель.