Долар і євро на міжбанку впали

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,3620/8,3940, на 12:00 ціни впали – 8,3420/8,3770. До закриття торгів цінові рівні досягли денного мінімуму - 8,3015/8,3230 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2821/38, на 12:00 ціни знизилися - 0,2815/29. До закриття ціни встановилися на рівні - 0,2812/22. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,6100 (-0,1025).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4685/1,4785. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 12,3610/12,4030, на 12:00 ціни пішли вниз 12,3080/12,3520. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли наступних значень – 12,2505/12,2850.