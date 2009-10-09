Вашингтон розглядає Україну як новий майданчик для розміщення РЛС в рамках нової архітектури ПРО в Європі. Про це пише американська преса.

Американські видання цитують помічника міністра оборони США з міжнародної безпеки Олександра Вершбоу. «Вершбоу додав Україну у список можливих майданчиків для розміщення радарів раннього попередження про ракетні пуски», пише авторитетний тижневик Defence News. За словами помічника міністра оборони, українські офіційні особи «згадували» про свій інтерес у подібній участі, передає ІТАР-ТАРС. У Вашингтоні стверджують, що відносно Росії американська адміністрація продовжує на всіх рівнях підкреслювати свою зацікавленість у співпраці з нею у сфері ПРО. В той же час, на думку Вершбоу, в Москві минає ейфорія, яка охопила російських політиків після оголошення про відмову Вашингтону від розміщення елементів системи ПРО у Польщі та Чехії. Російські офіційні особи, каже Вершбоу, усвідомили, що новий план передбачає розгортання біля їхніх кордонів ще більшої кількості ракет і кораблів, оснащених зенітно-ракетними комплексами «Іджіс».

Проблема протиракетної оборони, як очікується, стане однією з центральних тем на переговорах за участю держсекретаря Хілларі Клінтон. Вона приїде до Москви 13 жовтня.

Эхо Москвы