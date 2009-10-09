Фотовиставка "УПА. Історія нескорених" відкрилась у Талліні

У Талліні (Естонія) відкрилась фотовиставка “Українська Повстанська Армія. Історія нескорених”, створена в рамках спільного проекту Служби безпеки України та Центру досліджень визвольного руху на документах з радянських та німецьких архівних джерел, внутрішніх документах Організації Українських Націоналістів та Української повстанської армії. В експозиції представлено понад півтисячі фотографій.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, експозиція демонструється у Військовому музеї Естонії імені генерала Лайдонера. Відкриття відбулося за участі секретаря Естонської міжнародної комісії з розслідувань злочинів проти людства Тоомаса ХІІО, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Естонській Республіці Павла КИР’ЯКОВА, представників дипломатичних кіл, науковців, істориків. Презентацію виставки провів керівник Центру досліджень документів визвольного руху Галузевого державного архіву Служби безпеки України Олександр ІЩУК.

Т.ХІІО у виступі під час презентації відзначив, що збереження пам`яті про минуле, відновлення правди про важку боротьбу з тоталітарною системою є дуже важливим для обох країн та висловив переконання про подальше зміцнення добросусідських відносин Естонії та України.

Виставка експонуватиметься у Талліні до 31 жовтня, а 1 листопада буде презентована в Афінах - столиці Греції.