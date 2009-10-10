Партія регіонів: чому вдвічі зменшено фінансування АПК?

Екс-губернатор Житомирщини, народний депутат від Партії регіонів Сергій РИЖУК заявляє, що проектом державного бюджету на 2010 рік передбачається удвічі зменшити видатки на фінансування агропромислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Житомирі, виступаючи перед делегатами 18-й конференції Житомирської обласної організації ПР.

"Якщо проект бюджету-2010 такий гарний, як про це заявляють в уряді, то чого ж тоді у цьому документі не тільки моїй рідній Житомирщині, а й усій країні удвічі зменшено фінансування потреб АПК?", - запитав С.РИЖУК.

За його словами, у згаданому документі також "у 5 разів зменшено витрати на потреби ЖКГ, у 5 разів - на соціальні потреби".

"Ми переможемо на цих виборах, однак дбатимемо (і ми це робимо навіть в опозиції) про систему цивілізованої законодавчої бази, помноженої на свідому дисципліну, організованість і порядок", - заявив С.РИЖУК.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня під час громадського обговорення проекту державного бюджету на 2010 рік прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд планує у 2010 році збільшити обсяг державної допомоги АПК до 25,8 млрд. грн. проти 22,5 млрд. грн. у 2009 році.