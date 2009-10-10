Ющенко заборонив Тимошенко набирати боргів ще на $2 мільярди

Президент Віктор Ющенко зупинив дію одразу чотирьох постанов Кабміну щодо залучення іноземних кредитів під державні гарантії. Йдеться про підписані Юлією Тимошенко дозволи: державному підприємству «Укрмедпостач» залучити два кредита в австрійському «UniCredit Ваnk»: один - в сумі до 500 млн. євро, другий – до 85 млн. євро; НАК «Украгролізинг» - кредиту в сумі не більше 100 млн. доларів США у Експортно-імпортному банку Кореї, та державному підприємству «Укрвакцина» на залучення в «Мedic Тrust, UK» кредиту розміром до 800 млн. євро. Усі ці кредити мали братися під гарантії держави Україна.

Відповідний указ № 815/2009 “Про зупинення дії окремих постанов Кабінету Міністрів України” за підписом Віктора Ющенка оприлюднений на офіційному сайті Президента.

В указі Президента зокрема зазначається, що законом «Про Державний бюджет України на 2009 рік» встановлений граничний обсяг державних гарантій під кредитування в обсязі, що не перевищує 37 мільярдів гривень . Водночас, стверджує голова держави, за станом на 5 серпня уряд вже навидавав держгарантій за кредитами на 35,5 мільярдів. А зупинені Ющенком постанови КМУ мали збільшити зобов`язання України щодо надання державних гарантій майже в півтора рази.

Водночас Президент звернувся до Конституційного суду з проханням визнати неконституційними усі чотири постанови КМУ про залучення додаткових іноземних кредитів.