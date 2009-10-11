Глава Газпрому: Україна може і повинна платити за газ

Україна може й повинна платити за газ у відповідності з підписаним контрактом. Про це заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер в інтерв`ю програмі "Вести в субботу" телеканалу "Россия".

"Як показує щомісячна виплата - гроші Україна має, - відзначив Міллер, - інша справа, що кожного місяця наші українські друзі-колеги намагаються нам розповідати про те, які складнощі у них виникають з оплатою, але з іншого боку ми бачимо, що Україна акуратно, в строк платить".

"НАК "Нафтогаз України" - це стовідсоткова державна компанія, і ми знаємо про те, що Україна має в своєму розпорядженні значні золотовалютні резерви, - зазначив глава правління "Газпрому". "Ми знаємо про ті кредити, які надає Міжнародний валютний фонд Україні, ми також знаємо, про те що ці кредити надаються також з урахуванням необхідності оплати за поставки російського газу, так що практика останніх місяців показує, що гроші Україна має, Україна може, я підкреслюю, повинна платити у відповідності з підписаним контрактом", - сказав Олексій Міллер.

Міллер відзначив, що компанія "Газпром" готова оперативно реагувати на будь-який розвиток ситуації, але підкреслив: "Ми бачимо, що наші партнери виконують свої контракти, платять за поставки російського газу і наше розуміння того, що і в Новий рік у нас нічого кардинально гострого не відбудеться, також як і за вересень на рахунок прийдуть гроші від НАК "Нафтогаз України" в повному об`ємі і ми далі продовжимо працювати на базі підписаного контракту".

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