Ющенко розповів про основний акцент у співпраці зі США

11:46, 13 жовтня 2009
Суспільство
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Від дипломатів хочуть більшої динаміки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українське зовнішньополітичне відомство активізувати відносини зі США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Києві під час зустрічі з керівництвом Міністерства закордонних справ та послами України в іноземних державах.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, «нових акцентів, більшої динаміки мають отримати відносини зі США».

Він зазначив, що Україна і США мають для цього все необхідне, зокрема, підписана “дорожня карта” двосторонніх відносин та низка інших базових документів для розвитку двосторонніх відносин.

Президент зазначив, що основний акцент у співпраці зі Сполученими Штатами слід покласти на реалізацію прикладних проектів. Серед них В.ЮЩЕНКО назвав такі сфери, як ядерна енергетика, торгівля, інвестиційні проекти.

 

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