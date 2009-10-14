На Львівщині урочисто відзначать 67-річчя УПА

На Львівщині сьогодні урочисто відзначать 67-му річницю утворення Української повстанської армії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, в рамках святкових заходів – церемонія "Урочистої Клятви" ліцеїстів І курсу Львівського державного ліцею імені Героїв Крут; молебень біля фігури Пресвятої Богородиці з нагоди Свята Покрови Пресвятої Богородиці – покровительки українського війська; панахида біля пам’ятника Степану Бандері за участю громадськості та молодіжних організацій; піша хода учасників заходів на місце колишнього козацького цвинтаря та Богоявленської церкви на вулиці Фредра у Львові.

О 14.30 на площі біля пам‘ятника Тарасу Шевченку розпочнеться народне віче, присвячене 67-й річниці утворення Української повстанської армії за участю керівництва облдержадміністрації, обласної ради, Львівської міської ради, учасників національно-визвольної боротьби - членів Львівського крайового братства ОУН-УПА, представників Львівського обласного Товариства політв’язнів і репресованих, обласної Спілки політичних в’язнів України, обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, керівництва Львівського державного ліцею імені Героїв Крут, ліцеїстів, молодіжних та козацьких організацій, представників громадськості міста та області.