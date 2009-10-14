Через аварію в Бродах Європа теж не отримує нафту

У Міністерстві палива та енергетики України сподіваються, що до кінця дня вдасться ліквідувати всі пошкодження і відновити транзит нафти до Європи нафтопроводом «Дружба».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

«Ми сподіваємося, що до кінця світлового дня виправимо ситуацію», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, о 4.15, у зв`язку з аварією в електромережі, викликаній сильними опадами з поривами вітру, в Бродах припинила перекачування нафтопродукту нафтоперекачувальна станція «Броди» лінійно-виробничої диспетчерської служби «Броди» львівського філіалу «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ВАТ «Укртранснафта».

Припинено перекачування нафтопродукту в напрямку Броди-Одеса, повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної адміністрації.

Також через негоду поблизу с. Козлова Сколевського району Львівської області без електропостачання залишилася нафтоперекачувальна станція «Карпати» лінійно-виробничої диспетчерської служби «Сколе» львівського філіалу «Магістральні нафтопроводи «Дружба» «ВАТ «Укртранснафта», внаслідок чого припинено перекачування нафтопродукту в напрямку Броди-Карпати – державний кордон України.