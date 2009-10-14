Україна відправила до Литви професійного кілера

З України до Литви екстрадовано члена організованого злочинного угруповання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, сьогодні рейсовим літаком Київ - Вільнюс екстрадовано з України громадянина Литви, 1966 року народження, який був переданий литовським правоохоронцям в лінійному відділку міліції аеропорту «Бориспіль».

Литовець розшукувався каналами Інтерполу за cкоєння низки розбійних нападів і вбивств на замовлення як на території Литви, так й інших держав.

Зловмисника затримали співробітники київського та кримського УБОЗів на території АР Крим, де він переховувався упродовж останніх 15 років.

Згідно з оперативними даними правоохоронних органів Литви, екстрадований є професійним кілером, який, перебуваючи у складі організованого злочинного угруповання, виконував замовлення на вбивства бізнесменів і конкурентів.

Наразі ГУБОЗ МВС України перевіряє його причетність до скоєння аналогічних злочинів на території України.