Федерація органічного руху України відзначає зростання попиту на органічну продукцію в країні. Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Правління федерації Євген МИЛОВАНОВ.

«Органічний рух останніми роками почав набирати хороші темпи. Якщо говорити про період 6-7 років тому, то сільськогосподарські площі під органічними господарствами були удвічі менше. Сьогодні вони перевищують 270 тис. га. Це не може не тішити, це цифра, яка кореспондується з 20-м місцем у світі», - сказав він.

Водночас, за даними Є.МИЛОВАНОВА, велика частина сертифікованих органічних продуктів з України на сьогодні йде на експорт, наповнення внутрішнього ринку цією продукцією недостатнє. Зокрема, це пов`язано з тим, що більшість органічної продукції – сировина для виробництва кінцевого продукту для споживача.

«Україна переважно експортно-орієнтована країна у прив`язці до органічної продукції, переважна частина продукції – це зерно, бобові, олійні культури, тобто сировинний продукт. Тільки останні два роки почало розвиватися виробництво тих продуктів, які можуть безпосередньо вже сприйматися споживачами, тобто ми говоримо про овочі, фрукти, ягоди. Також останні 1,5-2 роки почалася переробка цієї продукції, є вже перші українські сертифіковані крупи, повидло, соки, сиропи, сухофрукти тощо», - сказав Є.МИЛОВАНОВ.

За його словами, ця органічна продукція була представлена 10 жовтня на Першому Всеукраїнському ярмарку органічних продуктів у Львові. За результатами ярмарку були нагороджені найкращі виробники, переробники і торгові марки. У ході ярмарку можна було також придбати продукцію.

Водночас, за даними Є.МИЛОВАНОВА, в Україні недостатньо магазинів, в яких можна придбати органічні продукти. «Переважно, магазини зосереджені в Києві, але навіть і тут їх небагато, в регіонах тільки йдуть розмови про відкриття найближчим часом подібних магазинів у тому ж Львові, Дніпропетровську, Донецьку, Харкові, Одесі, інших регіонах. Ми поки що стоїмо на початку довгого шляху», - сказав він.

У свою чергу, директор сертифікаційного органу ТОВ «Органік Стандарт» Сергій ГАЛАШЕВСЬКИЙ зазначив, що у зв`язку з тим, що в Україні поки що не прийнятий закон про органічне виробництво, в країні немає правил, за якими сертифікуються виробники органічної продукції. Таким чином, на сьогодні органи сертифікації орієнтуються на європейські правила сертифікації і маркування.

Довідка УНІАН. 10 жовтня 2009 р. на Першому Всеукраїнському ярмарку органічних продуктів у Львові були представлені органічні продукти від виробників із Закарпатської, Тернопільської, Кіровоградської, Чернігівської, Харківської областей, Києва. Зокрема, на ярмарку були представлені фрукти, овочі, гриби, соки сиропи, повидло, мед, м`ясні вироби тощо. Ярмарок організувала Федерація органічного руху України у співпраці зі Швейцарським дослідницьким інститутом органічного господарства, за підтримки Мінагрополітики України, Львівської облдержадміністрації, Держсекретаріату Швейцарії з економічних питань.