МНС назвало попередню причину пожежі на складі хімікатів під Джанкоєм

Пожежу на складі отрутохімікатів в 15 кілометрах від Джанкоя (Крим) у районі станції «Отрадне» ліквідовано, її попередньою причиною називають самозаймання.

«Рано вранці, поки що час не готовий сказати, за різною інформацією - о 5-6-й ранку - стався удар, часткове руйнування складу, самозаймання хімічних речовин. На складі зберігалися різні отрутохімікати, одним із них був пестицид, до складу якого могли входити елементи магнію», - повідомив телефоном кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму Володимир ІВАНОВ.

У ліквідації пожежі брали участь 44 працівники МНС, 16 одиниць спецтехніки. Крім того, до робіт залучили пожежний потяг, він забезпечував рятувальників водою.

Площа пожежі становила близько 600 квадратних метрів.

У повітрі присутній запах хімречовин. Фахівці проводять спеціальні та експрес-аналізи. «Вони показують, що в повітрі не перевищена гранично допустима концентрація (ГДК) хімічних речовин. Страшного нічого немає. Безпосередньо у складі було перевищено ГДК», - сказав помічник начальника МНС Криму.

Уточнюється інформація про кількість ядохімікатів, що зберігаються на складі . «До 400 тонн», - сказав В.ІВАНОВ.

Хімречовини там були з часів Радянського Союзу. «Зберігалися як навалом, так і в мішках, бочках з 60-70-х років», - повідомив помічник начальника МНС Криму.

На базі проводилася утилізація, але до складу, де сьогодні сталася пожежа, ще не дійшли, зазначив В.ІВАНОВ.

Раніше представник мерії Джанкоя повідомив УНІАН про підготовку звернення до жителів міста. «Хочемо народ попередити, щоб менше перебували на вулиці, були вдома із закритими кватирками», - сказав чиновник.

При цьому він зазначив, що зі складу вітер дме поки що не вбік Джанкоя.