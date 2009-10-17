Погода на неділю

18 жовтня за прогнозами синоптиків у західних, північних та Вінницькій областях України - без істотних опадів. Лише вдень в Карпатах, Прикарпатті та Закарпатті пройде дощ та мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°. У Криму і на сході 17-22°. Вітер в Україні північно-західний, на сході та в Криму південно-східний, 5-10 м/с.

На Київщині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла; по області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла.