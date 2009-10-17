У Чернівцях студент облив фарбою пам’ятник радянському генералу

Міліція затримала хулігана, який в ніч на 15 жовтня облив фарбою пам’ятник радянському генералу Боброву, розташований у парку ім. Т.Шевченка в Чернівцях. Ним виявився 17-річний студент одного з чернівецьких вузів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник відділу громадської безпеки УМВС України у Чернівецькій області Валерій ПОПОВ.

За його словами, 15 жовтня до Шевченківського райвідділу УМВС України в м. Чернівці надійшло повідомлення про те, що в ніч з 14 на 15 жовтня невідома особа на території центрального парку культури та відпочинку ім. Т.Шевченка облила білою фарбою дві гранітні плити та інші конструктивні елементи братської могили генералів і офіцерів Радянської Армії, які загинули у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Під час документування злочину увагу працівників міліції привернув юнак, який фотографував пам’ятник, а на його рюкзаку були сліди від фарби. Дана особа, 17-річний чернівчанин, студент одного із вишів, при затриманні змушений був у всьому зізнатись. За словами В.ПОПОВА, студент розповів, що напередодні він зі своїми двома друзями дивився футбол, і вгадав результат зустрічі.

«За умовою парі друзі купили горілки, яку вони і вжили, але у свою чергу виставили свої умови, які дивують своєю безглуздістю. Вони забажали, щоби він облив фарбою один із пам’ятників у парку ім. Т. Шевченка. Пішовши додому студент перелив фарбу з банки у поліетиленовий пакет, поставив у рюкзак та пішов у парк обирати пам’ятник. Монумент вибрав навмання, і кинув у нього пакет з фарбою та пішов додому. Зранку він йшов на пари та вирішив сфотографувати результати своїх дій, щоб надати докази друзям, але був затриманий міліцією», - заявив правоохоронець.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Водночас В.ПОПОВ не повідомив про те, чи саме затриманий студент облив такою ж фарбою вивіску Чернівецької міської організації Партії регіонів, яка постраждала практично в один і той же час.

Як повідомляв УНІАН, хуліганські дії щодо свого партійного офісу регіонали Буковини пов’язують із тим, що окремим представникам політичних сил не сподобався нещодавній «успішний візит» у Чернівці їх лідера Віктора ЯНУКОВИЧА і та зацікавленість, яку проявили буковинці до його партійної програми.

Водночас в інтерв’ю кореспондентові УНІАН голова Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» Віталій МЕЛЬНИЧУК назвав цей акт «абсолютною провокацією» проти національно-демократичних сил Буковини і «Свободи» зокрема.