Боротьба міліції з порнозлочинами досягла міфічної цифри 666

Кількість викритих міліцією цього року злочинів, пов’язаних з ввезенням, виготовленням, збутом і розповсюдженням порнографічних предметів, досягла містичної цифри 666.

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, лише протягом дев’яти місяців поточного року виявлено 666 злочинів, передбачених статтею 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), що майже на 10 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, припинили діяльність міжнародного злочинного угруповання, учасники якого впродовж кількох років займалися виготовленням та розповсюдженням через мережу Інтернет відеофільмів порнографічного характеру. До складу угруповання входили громадяни України, Росії, країн Прибалтики, Ізраїлю та Нідерландів. Вже встановлено значну кількість осіб, причетних до функціонування порностудії (замовники, організатори, вербувальники, фотографи, оператори, порноактори), які наразі дають покази правоохоронцям, зазначили в ДЗГ.

«Зйомки порнофільмів проходили майже в усіх країнах Європи, східної Азії та курортах африканського континенту. З метою створення образу неповнолітніх для ролей порноактрис зловмисники обирали лише дівчат слов`янської зовнішності віком від 18 до 22 років. Проводилися так звані кастинги, на які запрошувалися дівчата з України, Росії, Республіки Білорусь», - підкреслюється в повідомленні.

Для створення ексклюзивного, постійно оновлюваного порноматеріалу під час зйомок на території України винаймалися елітні апартаменти в Оболонському, Подільському та Шевченківському районах столиці, а також орендувалися заміські котеджі «VIP-класу» в різних регіонах держави.

За інформацією ДЗГ, відзнятий матеріал проходив ретельну обробку із залученням різного роду фахівців, у тому числі тих, які перебувають за кордоном. Отриманий порноматеріал розміщувався на персональних (для кожної дівчини) інтернет-сайтах, орієнтованих на закордонних покупців, які мали платний доступ та схему розрахунку через банківські платіжні картки. Вартість «продукції» становила від 70 доларів США.

Кілька орієнтованих на іноземців онлайн-студій викрито також у Донецьку, Одесі й Макіївці. А на Дніпропетровщині працівники СБУ спільно з міліцією викрили порностудію, яка тривалий час діяла у Кривому Розі у варіанті відеочату, повідомили в ДЗГ.