Україна екстрадувала до Ізраїлю «чорного трансплантолога»

Сьогодні вночі з України до Ізраїлю було екстрадовано хірурга Міхаеля ЗІСА, який підозрюється в незаконній трансплантації людських органів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, ці дії були здійснені на прохання ізраїльської сторони.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ізраїльського хірурга М.ЗІСА, що проходив у справі про незаконну трансплантацію людських органів, суд Донецька амністував.

Довідка УНІАН. М.ЗІС був затриманий 12 жовтня 2007 року в Донецьку як фігурант справи про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські та українські правоохоронці.