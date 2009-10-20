У Донецькій області горить шахта

На шахті «Булавинська» державного підприємства «Орджонікідзевугілля» в Єнакієвому Донецької області сьогодні близько 05.10 виникла пожежа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості України.

Осередок займання знаходиться на горизонті 530 метрів на ділянці № 90. Усіх гірників, які перебували на той момент у шахті, благополучно вивели на поверхню. Жертв і постраждалих немає.

На підприємство було оперативно викликано рятувальників, які зараз проводять роботи з гасіння вогню. Доступ у шахту обмежено, всі роботи припинено до повної ліквідації аварії.

Довідка УНІАН. Шахта «Булавинська» відноситься до категорії небезпечних за викидами й вибухами газу. На підприємстві видобувають коксівне вугілля з пластів крутого падіння.