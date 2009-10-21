Заступник декана університету зібрала зі студентів гроші за екзамени
02:21, 21 жовтня 2009Суспільство
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Повідомляє ЦГЗ УМВС Одеси
Правоохоронці викрили заступника декана факультету одного з одеських університетів в отриманні 28 хабарів від студентів.
Як повідомив УНІАН керівник Центру громадських зв`язків УМВС України в області Володимир ШАБЛІЄНКО, «заступника декана було затримано після отримання хабара від групи студентів на суму 9 тис. грн. за успішну здачу екзаменаційної сесії».
Стосовно затриманої порушено кримінальну справу, в ході перевірки співробітники міліції зафіксували ще 27 фактів отримання хабарів згаданою співробітницею університету.
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