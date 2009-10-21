Нові антикорупційні закони набудуть чинності з січня

Міністерство юстиції започатковує проведення на регіональному рівні серії круглих столів та семінарів з роз‘яснення положень нових антикорупційних законів, що набувають чинності з 1 січня 2010 року.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства юстиції України з посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА.

Роз‘яснювальні заходи проводитимуться у рамках спільного проекту з Радою Європи та Європейською комісією UPAC (“Підтримка належного урядування: проект протидії корупції») та у рамках Порогової програми Корпорації "Виклики тисячоліття", що реалізується Департаментом юстиції США спільно з урядом України.

Так, 21-23 жовтня у Сімферополі буде проведена низка семінарів для суддів та прокурорів з роз‘яснення антикорупційного пакету законів. Зокрема, планується обговорення питань кваліфікації корупційних злочинів та корупційних адміністративних правопорушень, особливостей провадження у справах про корупційні правопорушення, а також відповідальності юридичних осіб за скоєння корупційних правопорушень.

Крім того, 27-28 жовтня аналогічні заходи з обговорення та роз‘яснення особливостей застосування нового антикорупційного законодавства будуть проведені в Івано-Франківську. На початку листопада планується проведення низки антикорупційних правороз‘яснювальних семінарів у вищих навчальних закладах Києва.

В Мін’юсті нагадали, що пакет антикорупційних законів - «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення» та «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», був ухвалений Верховною Радою 11 червня 2009 року. Закони вступають в силу з 1 січня 2010 року.

Серед найважливіших положень, що запроваджуються згаданими законами, - нові правила у запобіганні та протидії корупції відповідно до міжнародних стандартів. Розширюється перелік суб’єктів корупції, встановлюються антикорупційні обмеження на державній службі, запроваджуються перевірки при вступові на державну службу, запроваджується заборона на отримання подарунків, пов’язаних зі службою, передбачається декларування майнового стану службовців та близьких родичів, запроваджується антикорупційна експертиза.

Крім того, встановлюється відповідальність за низку корупційних злочинів та проступків, не передбачених законом дотепер. Зокрема, запроваджується кримінальна відповідальність за торгівлю впливом, незаконне збагачення, комерційний підкуп; поширюється відповідальність на осіб, які виконують делеговані їм державою публічні функції влади – аудитор, експерт, арбітражний керуючий, а також на посадових осіб міжнародних організацій та іноземних держав.

Законом розмежовується кримінальна та адміністративна відповідальність за корупцію, відсутність якої дотепер призводила до уникнення відповідальності за корупційні правопорушення; встановлення відповідальності юридичних осіб за корупцію та визначення порядку притягнення їх до відповідальності.