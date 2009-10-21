Кустуриця відмовився знімати російський фільм про війну в Осетії
Режисер зіслався на зайнятість
|Емір КУСТУРИЦЯ
Свою відмову режисер пояснив надзвичайною зайнятістю. "Я не прийняв цю пропозицію, оскільки зв`язаний іншими зобов`язаннями на найближчі чотири роки", - прокоментував Е.КУСТУРИЦЯ.
Лента.рузазначає, що сербський режисер обіцяв зняти фільм про війну в Осетії ще в 2008 році. Передбачалося, що картина базуватиметься на статтях, написаних журналісткою Фатімою САЛКАЗАНОВОЮ. Відповідні переговори було проведено між Е.КУСТУРИЦЕЮ і Повноважним представником Північної Осетії при Президенті РФ Олександром ТОТООНОВИМ. На початку жовтня 2009 року Е.КУСТУРИЦЯ побував в Південній Осетії нібито для збору матеріалу.
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2008 року відбулася війна між Росією і Грузією, в результаті якої Росія фактично окупувала два регіони Грузії – Абхазію і Південну Осетію, - визнавши незалежність цих самопроголошених республік.