Нафтогаз просить політиків не рахувати втрати й прибутки компанії

НАК «Нафтогаз України» вважає неприпустимими і такими, що не відповідають дійсності, висловлювання політиків різних рівнів з приводу стану й очікуваних результатів процесу реструктуризації зовнішньої заборгованості компанії.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, в компанії відзначають необгрунтованість і некоректність певних розрахунків так званих «втрат» чи «прибутків» компанії в результаті реструктуризації, які надаються в рамках заяв деяких політиків.

Більш того, компанія вкотре застерігає політиків усіх рівнів від таких заяв, оскільки спотворена й неправдива інформація, що міститься в них, може не тільки завдати шкоди іміджу держави і НАК «Нафтогаз України», а й призвести до прямих фінансових втрат останньою.

У прес-службі компанії відзначають, що процес реструктуризації зовнішньої заборгованості НАК «Нафтогаз України» перебуває на фінальній стадії, і до його повного завершення компанія не має змоги давати будь-які коментарі щодо остаточних умов реструктуризації і розрахунків її доцільності. Разом з тим НАК «Нафтогаз України» і її радники докладають усіх можливих зусиль для досягнення оптимального результату, який відображатиме справедливі ринкові умови, а отже, дасть змогу як компанії, так і уряду України і надалі конструктивно співпрацювати з міжнародними фінансовими інститутами.

У компанії вважають, що нагнітання істерії навколо «Нафтогазу України» є лише спробою використання компанії в політичному протистоянні й одержання «політичних дивідендів» у процесі нової виборчої кампанії. Тому НАК «Нафтогаз України» вкотре закликає політиків усіх рівнів до конструктивного і зваженого підходу в наданні оцінок щодо діяльності компанії.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня ц.р. більшість тримачів єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» на суму 500 млн. дол. погодилися на запропоновану компанією реструктуризацію.

30 вересня НАК «Нафтогаз України» виплатила відсотки за єврооблігаціями на 500 млн. дол. З урахуванням ставки купона 8,125% річних і піврічного терміну виплати купонний платіж становить близько 20 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» також веде переговори про реструктуризацію іншого зовнішнього боргу на загальну суму близько 1,15 млрд. дол., яку він пропонує провести на тих самих умовах, що й реструктуризацію єврооблігацій.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.