СБУ перекрила канал контрабандної "прослушки"

Управління Служби безпеки України в Харківській області викрило діяльність злочинної групи, яка займалась контрабандним постачанням в Україну та незаконним збутом спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, ця група організувала та забезпечувала функціонування стійкого каналу незаконних поставок з Китаю обладнання, застосування якого дозволено лише оперативним підрозділам правоохоронних органів за рішенням суду. Так звані «жучки» реалізовували у Харківській та сусідніх областях Східної України через створену зловмисниками торговельну мережу.

Співробітники СБУ вилучили з незаконного обігу кілька сотень різноманітних спеціальних технічних засобів. Серед них мініатюрні відеокамери і мікрофони для прихованого спостереження, у тому числі закамуфльовані під авторучки, брелоки, ґудзики, годинники; засоби для передавання отриманої відео- та аудіоінформації по радіоканалах тощо.

Фахівці проводять експертизу вилученої спецтехніки, після завершення якої буде порушено кримінальну справу.