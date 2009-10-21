Українська розвідка - одна з кращих у світі

22:02, 21 жовтня 2009
Суспільство
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Голова СЗР розповів про економіку і агентуру

Микола МАЛОМУЖ
Дані науково-технічної агентурної розвідки можуть стати основою для досягнення українською економікою європейського рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ.

"З приводу ефективності використання даних розвідки - треба, щоб це оцінювали фахівці. Однак ці дані могли б стати хорошою основою для попередження криз - економічних, енергетичних, фінансових, для дуже важливих досягнень у сфері нових технологій і виведення економіки на принципово новий технологічний передовий рівень, який був би не нижчим, ніж європейський", - сказав він.

При цьому М.МАЛОМУЖ відзначив, що СЗР "надзвичайно ефективно розвиває" агентурний підрозділ. "Ця робота тривала і до нас, проте ми зараз активізували цю роботу. У нас є потужні можливості у регіонах зі складною політичною обстановкою, особливо там, де загрози йдуть від терористичних організацій, центрів, де є наші економічні інтереси, інтереси безпеки", - підкреслив він.

Науково-технічну розвідку керівник СЗР назвав однією з кращих в світі. "Ми можемо змагатися з розвідками Європи", - відзначив М.МАЛОМУЖ.

Він додав, що всі матеріали розвідки, аналітика у щоденному режимі надходять до Президента, прем`єр-міністра, голови Верховної Ради та до міністрів за профілями і за пріоритетними темами. "При підготовці всіх візитів Президента і прем`єр-міністра готуються з боку спецслужби відповідні матеріали, які успішно використовуються", - пояснив М.МАЛОМУЖ.

Водночас він сказав, що СЗР "сприяє тим економічним військово-технічним проектам, які дають колосальний прибуток". За словами М.МАЛОМУЖА, лише протягом нинішнього року розвідка сприяла тим проектам, які дали державі 1,8 млрд. дол.

 

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