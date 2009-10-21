Вартість елітного житла в Києві знизилася на 22%

Середня вартість житла класу «еліт» на вторинному ринку Києва з початку року знизилася на 21,9% (1517 дол.) – до 5418 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості Park Lane.

Згідно з повідомленням, у вересні ціновий мінімум пропозиції об`єктів елітного житла становив 4388 дол./кв. м, максимум – 9290 дол./кв. м.

Як зазначила генеральний директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА, істотних цінових коливань в сегменті житла преміум-класу до кінця 2009 року не передбачається.

«Це пов`язано перш за все з тим, що на сьогоднішній день інвестиції в елітне житло є найнадійнішим способом збереження капіталу. Незначні коливання можливі тільки на ті об`єкти, ціну пропозиції яких було спочатку завищено їх власниками», – пояснила вона.

При цьому Г.МЕЛЬНИКОВА додала, що сьогодні попит і пропозиція в даному сегменті збалансовані, тому різких цінових стрибків статися не повинно.

Довідка УНІАН. Дані підготовлені на основі єдиної бази агентств нерухомості АН Park Lane і АН «Благовіст», яка містить 13976 об`єктів житлової нерухомості, виставлених на продаж.

Всього проаналізовано 2568 квартир, що становить 20% квартир елітного сегменту, які мають найбільший попит у клієнтів агентства.

АН Park Lane зареєстроване в Україні в 2006 році. На сьогоднішній день функціонує 5 філіалів компанії. У АН Park Lane працює більш як 450 рієлторів.