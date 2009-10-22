Москаль просить перевірити ще один університетський диплом
07:37, 22 жовтня 2009Суспільство
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...у депутата, якого вважає карним злочинцем
|Геннадій Москаль
За повідомленням прес-служби міліції, текст якого передано ЗМІ, О.МЕЛЬНИК навчався у вузі за фахом «географія» з 1989-го по 2004-й рік.
«Головне управління МВС України в Криму вбачає численні порушення, допущені при зарахуванні, відрахуванні, відновленні і закінченні громадянином МЕЛЬНИКОМ навчального закладу», - заявили правоохоронці.
Як відомо, нинішній начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ неодноразово називав О.МЕЛЬНИКА впливовим кримінальним авторитетом.
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