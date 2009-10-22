Москаль просить перевірити ще один університетський диплом

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в Криму просить міністра освіти і науки України Івана ВАКАРЧУКА створити комісію для перевірки законності отримання диплому Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського депутатом Кримського парламенту Олександром МЕЛЬНИКОМ.

За повідомленням прес-служби міліції, текст якого передано ЗМІ, О.МЕЛЬНИК навчався у вузі за фахом «географія» з 1989-го по 2004-й рік.

«Головне управління МВС України в Криму вбачає численні порушення, допущені при зарахуванні, відрахуванні, відновленні і закінченні громадянином МЕЛЬНИКОМ навчального закладу», - заявили правоохоронці.

Як відомо, нинішній начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ неодноразово називав О.МЕЛЬНИКА впливовим кримінальним авторитетом.