У лікарні померла голова 2 кредитних спілок, в яких розчинилися 8 млн.

В Черкасах у лікарні від тяжкої хвороби померла 58-річна голова правління кредитних спілок "Імперія" та "Експресія", яку прокуратура Черкаської області підозрювала у привласненні близько 8 млн. грн.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛАКТІОНОВА.

За її словами, після арешту 21 вересня 2009 року підозрювану утримували в слідчому ізоляторі, але потім, за станом здоров’я, її перевели до лікарні. Там вона перебувала під наглядом лікарів і правоохоронців.

Кримінальну справу проти звинувачуваної у зв’язку з її смертю закрили. Але по цій справі, яку розслідує прокуратура Черкаської області, є й інші звинувачені. Слідство триває.