Тарифи на ЖКП у Києві знизять не з 1 листопада, а з 1 січня?

Київська влада планує знизити тарифи на житлово-комунальні послуги не з 1 листопада 2009 року, а з 1 січня 2010 року.

Про це йдеться в оприлюднених на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації проектах відповідних розпоряджень.

Як зазначено у преамбулах, вказані проекти розпоряджень про впровадження нових тарифів на гаряче водопостачання і опалення підготовлено на виконання рішення Київської міської ради від 13 жовтня 2009 р., з урахуванням Меморандуму про порозуміння між КМДА, НАК „Нафтогаз України” та АК ”Київенерго” щодо забезпечення сталої роботи енергокомплексу Києва цієї зими та з метою поетапного затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення на економічно обґрунтованому рівні.

Між тим Блок Віталія Кличка вимагає від Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО негайно виконати умови вище вказаного Меморандуму та знизити тарифи на опалення і гарячу воду вже з 1 листопада 2009 року.

“Мерія в черговий раз обдурила всіх. І депутатів Київради, які голосували за відповідне рішення Київради на скандальному засіданні 13 жовтня 2009 року, і киян, яким обіцялось знизити тарифи з листопада. А головне, мер в чергове обдурив уряд на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО, яка говорила «про досягнення повних домовленостей» між урядом та КМДА», - йдеться у переданій УНІАН заяві Блоку Кличка.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд домовився з мерією Києва про впровадження з 1 листопада старих тарифів на тепло і гарячу воду.

Того ж дня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що підписав розпорядження про зниження з 1 листопада тарифів на житлово-комунальні послуги практично до рівня тарифів, що діяли станом на 1 червня цього року.

Ще через кілька днів мер Києва заявив, що «згідно з угодою, яку я уклав з «Нафтогазом України» і «Київенерго», тарифи в Києві полегшені діятимуть до 10 травня”. “Цей документ має силу договору. І ніхто його в односторонньому порядку розірвати не може. Нові тарифи починають діяти в Києві з 1 листопада, і це чітко зазначено у всіх документах», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

***Згідно з проектом розпорядження “Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення”, текст якого оприлюднено на офіційному сайті КМДА, з 1 січня 2010 року пропонується ввести в дію тарифи: на централізоване опалення для населення (при відсутності будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії) - 1,60 грн. за 1 кв.м опалюваної площі в місяць (зараз 2,26 грн.); на постачання гарячої води при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води - 8,80 грн. за 1 куб.м. та при відсутності засобів обліку - 30,80 грн. на 1 особу в місяць.

В проекті розпорядження “Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення” передбачено, що з 1 січня 2010 року послуга за водовідведення гарячої води при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води складатиме 1,25 грн. за 1 куб.м, без засобу обліку - 4,38 грн. за 1 особу.

Для порівняння, зараз вартість послуги за гаряче водопостачання і водовідведення при наявності лічильника становить 13 грн. за 1 кубометр, без засобу обліку – 45,52 грн. за 1 особу.

Тариф на холодну воду і водовідведення з 1 січня передбачено залишити на існуючому рівні, тобто 15,78 грн. на 1 особу без наявності засобів обліку та 2,87 грн. – з засобом обліку.