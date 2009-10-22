Скандал довкола Артеку не позначиться на репутації Криму?

Скандал навколо «Артеку» не завдасть помітної шкоди розвитку дитячого організованого відпочинку в Криму. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» заявив керівник кримського відділення Туристичної асоціації України В’ячеслав ХАЧАТУРЯН.

«На репутації Криму в цілому цей скандал ніяк не позначиться. Він доволі швидко забудеться, бо справа суто політична. Хтось отримає від цього дивіденди, але «Артек» навряд чи розтягнуть, бо він має дуже потужну структуру», - вважає експерт.

На думку В.ХАЧАТУРЯНА, скандал навіть не відкладеться у свідомості батьків: «Ці факти настільки мерзенні й протиприродні, що будь-якій поміркованій людині зрозуміло, що вони сфальшовані. Це дуже нахабна брехня, тому вона навіть не страшна».

Кримський експерт також упевнений, що не зменшиться і відвідуваність «Артеку» наступного сезону.

«Щороку в кримських таборах зчиняються якісь скандали, нехай не такі, але є інші страшні речі, наприклад масове отруєння дітей. Тому якихось відстрочених проблем для «Артеку» бути не може. Поговорять, поговорять і забудеться», - зауважив В.ХАЧАТУРЯН.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “ Артеку ”.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня заявляв, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артека». Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші, не встановлені поки що особи, здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.

У свою чергу, генеральний директор МДЦ “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ 15 жовтня категорично заявив про неприпустимість ув`язки території центру і його співробітників з фактами насильства над дітьми, які нібито мали місце в одній із сімей.