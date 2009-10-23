Кабмін підвищив оклади викладачам двох військових ліцеїв

Уряд з 1 жовтня встановив надбавки до посадових окладів військовослужбовцям та працівникам Київського військового ліцею імені Івана Богуна і Севастопольського військово-морського ліцею.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, відповідну постанову прийнято на засіданні уряду 21 жовтня.

Зокрема, командирам навчальних рот – старшим офіцерам-вихователям, командирам навчальних взводів – офіцерам-вихователям, офіцерам-психологам, психологам, старшинам навчальних рот встановлено надбавку у розмірі 100% посадового окладу. У той же час вихователі-методисти, вихователі, вчителі середнього навчального виховного закладу отримають надбавку у розмірі 50% посадового окладу.

Прийняття зазначеної постанови дозволяє підвищити рівень грошового забезпечення військовослужбовців та заробітної плати працівників військових ліцеїв, які безпосередньо займаються вихованням і підготовкою ліцеїстів.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству оборони протягом місяця розробити спеціальну державну програму з розвитку двох військових ліцеїв – Київського військового ліцею Івана Богуна та Севастопольського військово-морського ліцею.

«Наше завдання – розробити спеціальну урядову програму, щоб можна було говорити про комплексний розвиток всієї бази – і бази навчання, і бази життя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає, що за допомогою окремої державної програми можна буде забезпечити навчальний процес у військових ліцеях на рівні кращих європейських стандартів.