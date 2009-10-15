Тимошенко вимагає спеціальну програму для двох військових ліцеїв

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству оборони України протягом місяця розробити спеціальну державну програму з розвитку двох військових ліцеїв – Київського військового ліцею Івана Богуна та Севастопольського військово-морського ліцею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила вчора під час зустрічі з ліцеїстами Київського військового ліцею.

«Наше завдання – розробити спеціальну урядову програму, щоб можна було говорити про комплексний розвиток всієї бази – і бази навчання, і бази життя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає, що за допомогою окремої державної програми можна буде забезпечити навчальний процес у військових ліцеях на рівні кращих європейських стандартів.

Глава уряду наголосила, що у державному бюджеті на 2010 рік обов’язково будуть передбачені фінансові ресурси для реалізації цієї програми.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, уряд вже ухвалив рішення про підвищення з 1 жовтня на 50% посадових окладів викладачам шкіл та закладів середньої професійної освіти. Згідно з цим рішенням, посадові оклади підвищуватимуться також для викладачів військових ліцеїв.

Глава уряду також повідомила, що з 1 жовтня удвічі підвищено посадові оклади офіцерів-вихователів та офіцерів-психологів.