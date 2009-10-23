Міжбанківський долар іде вниз

Котирування євро та рубля знизились

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом відкрилися триваючим зниженням котирувань – 8,1915/8,2210 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2824/0,2835, котирування євро-гривні пішли вниз – 12,2985/12,3440. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли – 1,5015/1,5017 (четвер - 1,4976/1,4978). У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter