Міжбанківський долар іде вниз

10:51, 23 жовтня 2009
Суспільство
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Котирування євро та рубля знизились

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом відкрилися триваючим зниженням котирувань – 8,1915/8,2210 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2824/0,2835, котирування євро-гривні пішли вниз – 12,2985/12,3440.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли – 1,5015/1,5017 (четвер - 1,4976/1,4978).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

 

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