В Черкаській області накрили підпільне сироробне виробництво

В селі Мошни Черкаського району працівники міліції виявили підпільний сироробний завод, який організував громадянин Грузії.

В орендованому будинку він організував виробництво твердих сирів та сиру "Сулугуні", повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області.

Чоловік зацікавив правоохоронців тим, що скуповував у місцевого населення молоко. Коли міліціонери завітали до нього додому, то побачили підпільний сироробний завод в антисанітарних умовах.

Виготовлену продукцію громадянин Грузії розфасовував у поліетиленові пакети і продавав по всій Україні. Перевіряючи документи, правоохоронці не знайшли у нього дозволів займатися такою діяльність. До того ж, сам зловмисник перебував на території України незаконно, зазначили в ГУ МВС.

Вилучену продукцію відправили на дослідження, а проти іноземця висунули звинувачення згідно з законодавством. Зараз готуються документи для депортації громадянина Грузії.

При цьому у ВЗГ зазначили, що восени минулого року в одному з приміщень місцевої оптової бази в Черкасах правоохоронці вже виявляли підпільний цех з виготовлення сирів, виробництво яких відбувалося в антисанітарних умовах без відповідних дозволів. Тоді міліціонери затримали та депортували цього ж громадянина Грузії, якого затримали за те ж у селі Мошни. Він повернувся в Україну та знову розпочав у Черкаській області виробництво такого самого сиру.