Стартував фінал Всеукраїнського турніру юних хіміків

У Сумах стартував фінальний етап Всеукраїнського турніру юних хіміків, який триватиме по 27 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, у турнірі беруть участь 22 команди, до складу яких входять старшокласники з України, Російської Федерації та Республіки Вірменія. Загалом у турнірі змагаються 132 учні, а його журі та оргкомітет створено з провідних фахівців Міністерства освіти і науки України та державних вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Базою проведення турніру визначено Сумську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 10 імені Бутка та дитячий заклад санаторного типу «Ровесник».

Всеукраїнський турнір юних хіміків організовано відповідно до Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1016 та наказу Міністерства освіти і науки України від 2 жовтня 2009 р. № 907 «Про проведення фінальних етапів Всеукраїнських турнірів юних хіміків, економістів, біологів, географів, правознавців, математиків, інформатиків, фізиків, винахідників і раціоналізаторів», повідомили в прес-службі Сумської облдержадміністрації.