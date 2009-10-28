У ДАІ та залізниці кажуть, що не закривали Тернопіль

Інформація про закриття чи обмеження виїзду з Тернополя не відповідає дійсності.

Про це заявили УНІАН співробітники міського вокзалу і обласного Управління ДАІ, коментуючи чутки про начебто обмеження чи повне закриття виїзду з Тернополя.

“Всі потяги рухаються згідно з графіком. Проводиться висадка і посадка пасажирів у звичайному порядку”, - сказав співробітник залізничного вокзалу в Тернополі.

Черговий обласного Управління Державної автомобільної інспекції повідомив, що дороги з міста не перекриваються, а також спростував інформацію про наявність будь-яких вказівок про здійснення таких заходів.

Як повідомлялось, Міністерство охорони здоров’я сьогодні повідомило, що у Тернопільській області від вірусної пневмонії померли 10 осіб. Попередньо встановлено такий діагноз у 95 осіб, з них 25 хворих (17 дорослих та 8 дітей) підпадають під важкий перебіг захворювання, тобто знаходяться на керованому диханні, і стан їхній важкий.