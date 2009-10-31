В Україні у понеділок висадиться "десант" ВООЗ

В Україну 2 листопада прибуде місія Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), яка надасть оцінку епідемічній ситуації з розповсюдженням «каліфорнійського грипу» - А/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО сьогодні на селекторній нараді за участю голів облдержадміністрацій та регіональних відділень санітарно-епідеміологічних служб.

«Вони (місія ВООЗ – УНІАН) задекларували бажання відвідати територію з найбільш високим рівнем захворюваності для того, щоб узгодити методичну форму надання допомоги», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Міністр також повідомив, що Міністерство закордонних справ України розіслало в усі дипломатичні місії України, акредитовані за кордоном, листа з проханням до іноземних держави надати Україні допомогу для боротьби з розповсюдженням «каліфорнійського грипу». За його словами, у відповідь на цей лист 12 країн вже висловили готовність надати таку допомогу.

Крім того, П.ПОРОШЕНКО повідомив, що зараз відбуваються переговори з фармацевтичними компаніями Індії, які готові безкоштовно передати Україні необхідні профілактичні засоби проти грипу. Міністр уточнив, що обсяги такої допомоги стануть відомі 2 листопада.