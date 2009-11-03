У Яценюка не розуміють, чому прем'єр так дорого платить за банки-банкрути

Дивною є позицію уряду, який каже, що немає грошей для підвищення соціальних стандартів, але дорого платить за банки-банкрути. Про це йдеться в статті заступника голови Ради громадської організації “Фронт змін” Андрія ПИШНОГО в газеті “Контракти”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, він наголосив, що “держава, в якої бракує грошей на виплату підвищених мінімальних зарплат і пенсій, закон про які погрожує оскаржити у Конституційному суді прем’єр-міністр України, викупила проблемні банки-банкрути у їхніх власників значно дорожче від їх докризової вартості”. За його словами, все, що можна було реалізувати у цих банках, і так належало державі. “Однак уряд усе одно ухвалив рішення про придбання банку “Київ”, “Родовід-банку” та “Укргазбанку”, на що виділив ще близько 14 млрд. грн. і з цієї суми 10 млрд. грн. вже внесені до статутного капіталу цих банків, і ще 4 млрд. грн. – це додаткова потреба в капіталізації, озвучена менеджментом згаданих вище банків”.

Він зазначив, що основною метою розробленої на початку 2009 року українським урядом, МВФ та Всесвітній банком програми рекапіталізації проблемних комерційних банків було швидке відновлення довіри вкладників до банківської системи. За його словами, “держава вклала у проблемні банки близько $2,5 млрд. – суму, якої вони не були варті навіть у найкращі докризові роки, під час піку попиту на українські банки з боку іноземних інвесторів” і при цьому довіру до банківської системи України “так і не відновлено”.

А.ПИШНИЙ зазначив, що вийшло так, що замість допомоги вкладникам банків держава допомогла їх власникам за рахунок платників податків і тих же вкладників, чиї гроші були заморожені та у багатьох випадках не повернуті до цього часу. Він вважає, що зміцнення фінансового стану проблемних банків “супроводжувалося сумнівними махінаціями”. За його словами, слідча група МВС зараз розслідує факти підміни застав у банку “Київ” під час роботи останнього тимчасового адміністратора, призначеного НБУ, коли “елітні квартири в столиці, що знаходяться у заставі в банку, обміняли на земельні ділянки під Києвом, які коштують в десятки разів дешевше”. Він зазначив, що власників і менеджерів “Родовід-банку” прем`єр-міністр і голова МВС неодноразово звинувачували “у фінансових махінаціях і банальній крадіжці 2 млрд. грн. коштів на рефінансування, отриманих від Нацбанку”, але, незважаючи на це “колишні власники “Родовід-банку” увійшли до його наглядової ради після націоналізації і навіть отримали статус радників голови правління”, а власники банку “Київ” “також зберегли за собою кабінети”. “Логічно припустити, що націоналізовані банки з рук держави по закінченні кризи найімовірніше будуть викуплені їхніми колишніми власниками”, – зазначив політик.

А.ПИШНИЙ зазначає, що загальна вартість націоналізації проблемних фінансових установ для держави, тобто для платників податків, перевищила 18,5 млрд. грн., а “собівартість націоналізованих банків складе щонайменше $2,5 млрд., – суму, якої вони не були варті навіть у найкращі докризові роки, під час піку попиту на українські банки з боку іноземних інвесторів”. Він вважає, що “набагато дешевше було б просто ліквідувати проблемні банки, передавши їхні живі активи (ті, які знаходяться у заставі в НБУ) та наявні пасиви до здорових банків”.

А.ПИШНИЙ наголосив, що «держава чомусь вирішила залишити міноритарні пакети акцій колишнім власникам і таким чином відмовилася від повного контролю над проблемними банками.” Він нагадав, що на них не поширюється дія законів про державні банки, спеціалізовані нормативи із кредитування тощо. “Це змушує підозрювати, що основні сили зараз спрямовані не на відновлення платоспроможності й порятунок коштів вкладників, а на допомогу банкірам, що “постраждали від кризи”, довели банки до банкрутства і тепер намагаються націоналізувати свої збитки”, - наголосив заступник голови Ради громадської організації «Фронт змін».