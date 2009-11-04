Бютівці знову понесуть до Ради вже провалений законопроект
Гроші до бюджету все одно не доходять?
Законопроект про скасування ринкового збору буде внесено до Верховної Ради повторно.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу в Києві голова Комітету ВР з питань промисловості, регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.
За її словами, Верховна Рада провалила цей законопроект. «Ми й надалі ініціюватимемо внесення цього законопроекту до порядку денного...», - сказала вона.
За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, потрібно «віддавати звіт, що ряд власників ринків перебувають і в будівлі ВР. Сьогодні, за підрахунками Держкомпідприємництва, більше 1,5 млрд. грн. збирається з підприємців, які стоять на ринках, при цьому до місцевих бюджетів не доходить і 500 млн. грн. Це ті гроші, які осідають, починаючи від власників ринків, закінчуючи чиновниками, які адмініструють цей податок».
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект (реєстраційний №5233 від 23 жовтня ц.р.), яким пропонується скасувати ринковий збір і обкласти 15-процентним податком перевищення фізичною особою-підприємцем - платником єдиного податку річної виручки в сумі 500 тис. грн.
У проекті закону зазначається, що «у разі, якщо в податковому (звітному) періоді обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), одержаної фізичною особою-підприємцем - платником єдиного податку, перевищує 500 тис. грн. на рік, сума такого перевищення оподатковується згідно зі ставкою у розмірі 15%. При цьому сплата цих коштів дає право фізичній особі-підприємцеві залишатися на спрощеній системі оподаткування в подальших податкових (звітних) періодах поточного календарного року».