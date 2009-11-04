Бютівці знову понесуть до Ради вже провалений законопроект

Законопроект про скасування ринкового збору буде внесено до Верховної Ради повторно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу в Києві голова Комітету ВР з питань промисловості, регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, Верховна Рада провалила цей законопроект. «Ми й надалі ініціюватимемо внесення цього законопроекту до порядку денного...», - сказала вона.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, потрібно «віддавати звіт, що ряд власників ринків перебувають і в будівлі ВР. Сьогодні, за підрахунками Держкомпідприємництва, більше 1,5 млрд. грн. збирається з підприємців, які стоять на ринках, при цьому до місцевих бюджетів не доходить і 500 млн. грн. Це ті гроші, які осідають, починаючи від власників ринків, закінчуючи чиновниками, які адмініструють цей податок».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект (реєстраційний №5233 від 23 жовтня ц.р.), яким пропонується скасувати ринковий збір і обкласти 15-процентним податком перевищення фізичною особою-підприємцем - платником єдиного податку річної виручки в сумі 500 тис. грн.

У проекті закону зазначається, що «у разі, якщо в податковому (звітному) періоді обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), одержаної фізичною особою-підприємцем - платником єдиного податку, перевищує 500 тис. грн. на рік, сума такого перевищення оподатковується згідно зі ставкою у розмірі 15%. При цьому сплата цих коштів дає право фізичній особі-підприємцеві залишатися на спрощеній системі оподаткування в подальших податкових (звітних) періодах поточного календарного року».