Влада Білорусі визнала 7 фактів загибелі від каліфорнійського грипу
08:22, 05 листопада 2009Суспільство
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47 уже видужали
Про лабораторне підтвердження смертельних випадків заявила напередодні головний санітарний лікар країни Валентина Качан.
За її словами, на новий грип захворіли 85 білоруських громадян. 31 із них у шпиталі. 47 уже видужали.
Натомість медики на умовах анонімності кажуть, що померлих від нового виду вірусу більше – не менше 9, а заразилися понад півтори сотні. Загалом же хворих на звичайний грип в Білорусі цього року на 70 відсотків більше, ніж минулого.
Влада закликає населення при появі симптомів вчасно звертатися до лікаря. У білоруські аптеки регулярно постачають протигрипозні медикаменти, але люди стоять у чергах і розкуповують їх миттєво.
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