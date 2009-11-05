Влада Білорусі визнала 7 фактів загибелі від каліфорнійського грипу

Про лабораторне підтвердження смертельних випадків заявила напередодні головний санітарний лікар країни Валентина Качан.

За її словами, на новий грип захворіли 85 білоруських громадян. 31 із них у шпиталі. 47 уже видужали.

Натомість медики на умовах анонімності кажуть, що померлих від нового виду вірусу більше – не менше 9, а заразилися понад півтори сотні. Загалом же хворих на звичайний грип в Білорусі цього року на 70 відсотків більше, ніж минулого.

Влада закликає населення при появі симптомів вчасно звертатися до лікаря. У білоруські аптеки регулярно постачають протигрипозні медикаменти, але люди стоять у чергах і розкуповують їх миттєво.

ICTV