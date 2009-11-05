Влада Білорусі визнала 7 фактів загибелі від каліфорнійського грипу

08:22, 05 листопада 2009
Суспільство
2296 0

47 уже видужали

Про лабораторне підтвердження смертельних випадків заявила напередодні головний санітарний лікар країни Валентина Качан.

За її словами, на новий грип захворіли 85 білоруських  громадян. 31 із них у шпиталі. 47 уже видужали.

Натомість медики на умовах анонімності кажуть, що померлих від нового виду вірусу більше –  не менше 9, а заразилися понад півтори сотні. Загалом же хворих на звичайний грип в Білорусі цього року на 70 відсотків більше, ніж минулого.

Влада закликає населення при появі симптомів вчасно звертатися до лікаря. У білоруські аптеки регулярно постачають протигрипозні медикаменти, але люди стоять у чергах і розкуповують їх миттєво. 

 ICTV

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter