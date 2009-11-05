ЗМІ: продажі в аптеках зросли на 70%

Продажі медичних засобів і препаратів в Україні минулого тижня зросли приблизно на 70%, повідомляє тижневик «Коментарі:».

Водночас, пише видання, абсолютні цифри учасники ринку не оприлюднюють, хоча у неформальному спілкуванні вони зізнаються: за минулий тиждень розмір середнього чека в Києві зріс на 15% - до 60–65 грн.

За спостереженнями генерального директора аптечної мережі TAS Валерія ГУДЗЕНКА, за цей короткий період відбувся істотний перерозподіл у структурі продажів аптечних мереж. Раніше на медикаменти припадало приблизно 70% усього обсягу продажів, а 30% становили продажі парафармацевтичної групи (косметика, БАДи). «За останній тиждень продажі лікарських засобів і виробів медичного призначення (масок, бинтів, марлі) у загальній структурі продажів збільшилися до 90%. Як результат, спостерігається дефіцит усієї цієї групи товарів», - розповів В.ГУДЗЕНКО.

З урахуванням того, що середньомісячні обсяги реалізації 2009 року на українському аптечному ринку фахівці оцінюють на рівні 1,5 млрд. грн., виходить, що на лікарські засоби для респіраторної системи українці витрачають близько 180 млн. грн. у «не сезон» і приблизно 270 млн. грн. під час загострення вірусних інфекцій. Якщо вірити тому, що на складах дистриб’юторів уже не залишилося двомісячних запасів цих ліків, виходить, продажі противірусних препаратів за жовтень могли перевищити 500 млн. грн., зазначають «Коментарі:».

Як пише видання, в цих підрахунках не враховується спекулятивний коефіцієнт, адже переписування цінників найчастіше проводилося на очах у покупців. Навіть за умови усередненої націнки в 25% заробітки аптек тільки на популярних нині категоріях препаратів складуть близько 100 млн. грн.

Водночас член правління Аптечної професійної асоціації України Надія ЧИСЛЕНКО розповідає, що якщо противірусні препарати зараз навіть і з’являються в аптеках, їхні ціни не вписуються в рамки, позначені урядом. «Аптечні мережі не підвищували своїх націнок, ще минулого тижня - у період різкого зростання попиту на препарат- — дистриб’ютори збільшили закупівельні ціни», - зазначила Н.ЧИСЛЕНКО.

Посередники факт спекуляцій заперечують. У процесі пошуку винних у підвищенні цін поки що крайніми називають аптеки. Однак роль виробників і дистриб’юторів також може бути переглянуто після того, як істерія спаде, і всі учасники боротьби з епідемією почнуть звинувачувати один одного в неправомірних діях. У ході «полювання на відьом» можуть бути підняті й такі делікатні й закриті для обговорення теми, як феноменальна дорожнеча низки імпортних препаратів і вартість їх виходу на вітчизняний ринок. При цьому в Україні, де 75% ліків і 90% субстанцій для фармзаводів імпортного виробництва, будь-які спроби ручного регулювання можуть призвести до найнесподіваніших наслідків, робить висновок тижневик.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня уряд оголосив карантин у 9-ти областях України у зв’язку з епідемією грипу.

За офіційними даними, станом на 4 листопада через епідемію грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) в Україні померло 86 осіб.

Водночас, голова Комітету ВР з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЕЄВА сьогодні на засіданні парламенту заявила, що в Україні від грипу та його ускладнень померло 96 людей.