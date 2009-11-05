У Лондоні підтвердили A/H1N1 у 15 українців

Лондонська лабораторія підтвердила наявність вірусу A/H1N1 у 15 українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра охорони здоров’я Зіновій МИТНИК.

«Ми отримали результати з Лондону, з лабораторії, куди надсилали матеріали з наших лабораторій, і із 34-х зразків, які ми надсилали, в основному з західних регіонів, 15 позитивних результатів на A/H1N1», - сказав він. При цьому З.МИТНИК зазначив, що на даний час поки остаточно не з’ясовано, у кого з померлих та живих хворих присутній цей вірус, оскільки остаточні клінічні патологоанатомічні, гістологічні дослідження ще не завершені.

За словами З.МИТНИКА, станом на сьогодні в Україні від пневмонії померли 95 людей. Також він зазначив, що за останню добу в Україні захворіли на ГРВІ та грип 127 тис. 254 особи, з яких 80 тис. дорослих. Таким чином, починаючи з 29 жовтня, в державі хворіє 632 тис. 877 осіб.