Що нового в проблемних банках

«Дело» з`ясувало, які зміни відбулися в банках з тимчасовою адміністрацією на поточному тижні

Укрпромбанк

З 3 листопада всі виплати відсотків і вкладів у банку зупинено. Пов`язано це з переведенням депозитів і коштів з поточних рахунків населення у Родовід Банк.

В Укрпромбанку обіцяють, що найближчим часом інформацію про те, коли і де конкретно виплачуватимуться вклади, можна буде дізнатися у філіалах і відділеннях цієї фінустанови.

Крім того, банк запропонував позичальникам-фізособам, перевести решту суми валютного боргу в гривню. Курс обміну доларових кредитів на гривню складає 8,01 грн./$, курс обміну євро — 11,71 грн./євро.

Родовід Банк

З 4 листопада фахівці банку запустили веб-сайт (www.helpukrprombank.com) для клієнтів Укрпромбанку, чиї депозити будуть переведені в Родовід Банк. На цьому сайті банк повідомляє, що свої депозити клієнти Укрпромбанку зможуть одержати вже в другій половині листопада 2009 року.

Для того, щоб не створювати черги у відділеннях «Родовіду», банк пропонує вкладникам реєструватися в електронній черзі. Запис в електронну чергу почнеться також з другої половини листопада. Записатися можна буде як на новому сайті, так і за телефоном інформаційного центру банку — 0-800-50-8888.

Банк «Столиця»

Банк цього тижня розмістив на своєму сайті інформацію, що має намір збільшити суму виплат по депозитах. Якщо зараз вкладник може одержати вклад і відсотки по ньому в розмірі до 5 тис. грн., то в повідомленні вказувалося, що сума буде збільшена до 18 тис. грн. Проте вчора це повідомлення з сайту зникло. «Поки остаточне рішення не прийнято, тому повідомлення з сайту прибрали. Наступного тижня, можливо, банк почне виплату вкладів до 18 тис. грн.», — повідомили в головному офісі банку «Столиця».

Іпобанк

Банк на своєму веб-сайті вивісив списки боржників, яким необхідно звернутися в банк за реструктуризацією кредиту. Зокрема неплатниками банку є 2 фізособи і 29 компаній. Серед яких — ВАТ «Київміськбуд-1», ЗАТ «Кінний завод Гранд», ТОВ «Східноукраїнська нафтова компанія», ТОВ «Іпотека-нова» та інші.

Східно-Європейський Банк

Банк запропонував клієнтам нові умови по переоформленню внесків. Депозит, термін якого закінчився, можна переоформити за депозитною програмою «Базис». Термін депозиту — 92 дні з можливістю поповнення і виплатою відсотків у кінці терміну. Ставки по депозитах невисокі — 8% річних у гривні, 4% в доларах і 3% в євро.